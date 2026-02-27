NASA планирует свою миссию по высадке на Луну на 2028 год.

NASA объявила о пересмотре лунной программы Artemis, добавив новую подготовительную миссию в 2027 году. Как пишет Independent, администратор Джаред Айзекман назвал это "единственным путем вперед".

NASA планирует свою миссию по высадке на Луну на 2028 год. Это будет первое возвращение астронавтов на поверхность Луны за более чем 50 лет. По данным Агентства, в начале и в конце этого года может быть две высадки.

Космическое агентство ожидает запустить дополнительный полет в середине 2027 года, проводя испытания новых коммерческих лунных посадочных модулей на низкой околоземной орбите. По словам Айзекмана, изменения направлены на то, чтобы "вернуть программу к основам", в частности увеличить частоту запусков.

Видео дня

"Сейчас наша программа, по сути, рассчитана на запуск "Аполлона-8", а затем сразу на полет на Луну. Это, опять же, не путь к успеху", – сказал он.

Амит Кшатрия, заместитель администратора NASA, заявил, что внесение изменений необходимо для обеспечения безопасности миссий и достоверности графиков агентства.

"Это сложно, это амбициозно, но с этой коррекцией курса у нас есть более стабильный фундамент, более реалистичный путь к этапам, которые нас ждут впереди", – сказал он.

Миссия Artemis II

Напомним, что у NASA возникли трудности с запуском миссии Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов должны отправиться в путешествие вокруг Луны. В миссию входят астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Миссию перенесли как минимум на начало апреля из-за проблем с гелием в ракете Space Launch System NASA. NASA сейчас работает над ремонтом ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: