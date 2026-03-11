NASA отправило 2,5 тысяч медуз в космос: вернулись 60 тысяч, но что-то пошло не так

Эксперимент NASA показал тревожный эффект микрогравитации.

NASA отправило почти 2 500 молодых медуз в космос в 1990 году, а на Землю они вернулись уже в количестве около 60 000. Эксперимент был направлен на то, чтобы понять, как микрогравитация может повлиять на людей, родившихся в космосе, сообщает MediaFax.

Как сообщается, в основе исследования лежал простой, но очень важный вопрос: если люди будут рождаться в космосе, как их организм будет реагировать на земную гравитацию?

Эксперимент NASA с медузами: почему выбрали именно их

Команда исследователей под руководством Дороти Спангенберг выбрала медуз по конкретной причине. Хотя они сильно отличаются от людей внешне, у медуз есть система восприятия гравитации, похожая на человеческую. Их щупальца помогают точно определять ориентацию тела - где верх и где низ.

NASA отправило почти 2 500 полипов (раннюю стадию развития медуз) на борту космического шаттла Columbia.

Медузы в космосе: что произошло

Эксперимент дал впечатляющий результат по количеству. Почти 2 500 особей размножились и выросли примерно до 60 000 медуз. В условиях микрогравитации они росли и развивались нормально.

Однако проблемы начались после возвращения на Землю.

Учёные заметили, что "космические" медузы плавают необычно. В отличие от контрольной группы, которая оставалась на Земле, у них возникли явные трудности с движением. Исследователи обнаружили аномалии в работе пульсирующих сокращений тела и пришли к выводу, что животные испытывают сильное головокружение.

Медузы, выросшие в микрогравитации, не смогли нормально адаптироваться к земным условиям. Их система восприятия гравитации развилась неправильно.

Что это может означать для людей, рождённых в космосе

Выводы исследователей вызывают обеспокоенность для будущего космических путешествий. Если медузы, выросшие в микрогравитации, не могут адаптироваться к земной гравитации, то подобная проблема потенциально может возникнуть и у людей, родившихся в космосе.

Вопрос, который NASA поставило ещё в 1990 году, до сих пор не имеет окончательного ответа. Однако эксперимент с медузами показал, что микрогравитация сильно влияет на развитие системы равновесия.

Напомним, ранее ученые установили, что выжить на Марсе оказалось не по силам даже тихоходкам, пережившим открытый космос. Как оказалось, поверхность Марса вредна для этих выносливых существ.

