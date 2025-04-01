Залежи месторождения воды на планете являются даже толще, чем считали исследователи.

Марс может скрывать огромные запасы воды под формацией Медузовых ямок (MFF) вблизи своего экватора. Это богатое льдом месторождение может быть самым большим известным резервуаром воды в этой части планеты, который по объему сопоставим с Красным морем, что на Земле. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые считают, если это месторождение растает, то может затопить всю планету почти трехметровым слоем воды.

В частности новые данные исследователей свидетельствуют о том, что подземный резервуар воды простирается на глубину до 3,7 км. Такая цифра намного больше, чем считалось ранее.

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"Мы снова исследовали MFF, используя новые данные с радара MARSIS Mars Express, и обнаружили, что залежи даже толще, чем мы думали. Захватывающе, что радиолокационные сигналы соответствуют тому, что мы ожидали от слоистого льда, подобного известным полярным ледяным шапкам Марса", - отметил ведущий автор исследования и ученый из Смитсоновского института Томас Уоттерс.

Что известно о формации Медузовых ямок (MFF)

В издании рассказывают, что MFF уже много времени интригует ученых своими размерами и необычным составом. Она простирается на сотни километров и поднимается иногда на высоту более одного километра. Такая формация знаменует переход между северной низменностью и южным нагорьем Марса.

"Образование было в центре научных дискуссий, с теориями, варьирующимися от огромного скопления пыли, заносимой ветром, до слоев вулканического пепла или осадочных пород. Ранние наблюдения предполагали, что MFF содержит лед, поскольку радиолокационное сканирование выявило структуру, прозрачную для сигналов и необычно низкую плотность. Но альтернативные объяснения сохранялись - до сих пор", - подчеркивают в Interesting Engineering.

По словам исследователей, MFF играет решающую роль в формировании марсианской среды, ведь ее богатые пылью отложения, которые были вылеплены ветром в удивительные хребты, влияют на атмосферу планеты в течение миллионов лет. Поэтому ученые считают, что под этим слоем скрываются огромные запасы льда.

"Этот последний анализ бросает вызов нашему пониманию формации ямок Медузы и задает столько же вопросов, сколько дает ответов. Как давно образовались эти залежи льда, и каким был Марс в то время? Если подтвердится, что это водяной лед, эти массивные залежи изменят наше понимание истории климата Марса. Любое хранилище древней воды было бы интересным объектом для исследования людьми или роботами", - отметил научный сотрудник проекта ЕКА "Марс-Экспресс" и орбитального аппарата для исследования малых газов "ЭкзоМарс" Колин Уилсон.

Что это означает для будущих исследований Марса

Полюса Марса имеют огромные запасы льда, однако их суровый рельеф и энергетические проблемы делают их непригодными для высадки людей. В то же время из-за того, что исследователи рассчитывают на высадку экипажей вблизи экватора, то открытие льда может стать стратегическим преимуществом для ученых и инженеров. По словам ученых, воду на Марсе можно использовать для питья, производства кислорода и даже топлива, благодаря чему будет уменьшена зависимость от земных запасов.

"Залежи MFF, погребенные под большими слоями пыли, пока остаются недосягаемыми. Однако каждое открытие марсианского льда обогащает наше понимание гидрологической истории планеты и современного распределения воды", - объяснил Колин Уилсон.

Также ученые считают, что лед MFF, который защищен слоями пыли или пепла, может раскрыть подсказки о древнем и богатом прошлом воды Марса.

Ученые считают, что лед MFF, защищенный слоями пыли или пепла, может раскрыть подсказки о древнем, богатом водой прошлом Марса.

Исследование Марса - последние новости

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в 2026 году. По его словам, сначала на планету полетит человекоподобный робот Optimus, который станет первым колонистом.

Также ученые наконец поняли, почему Марс является "красной планетой". Исследователи выяснили, что красный цвет планеты обусловлен наличием ферригидрита - богатого водой оксида железа.

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