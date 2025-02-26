Ученые провели исследование, которое перекроило предыдущие знания об этой планете.

То, что Марс является "красной планетой" знает практически каждый человек на планете, даже не сильно углубляясь в космическую тематику. Но новое исследование меняет представления ученых о том, почему именно эта планета имеет такой характерный оттенок.

Более того, оно может свидетельствовать о более влажном и потенциально обитаемом прошлом Марса, пишет Forbes.

Почему Марс такой "красный" — главная причина

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Поверхность Марса покрыта тонким слоем пыли из оксида железа, который разносится ветром по планете уже миллиарды лет. Однако до сих пор было неясно, образовалась ли эта "ржавчина" в сухих или влажных условиях.

Используя данные с марсианских орбитальных аппаратов и лабораторные эксперименты, ученые выяснили, что красный цвет планеты обусловлен наличием ферригидрита — богатого водой оксида железа.

Долгое время считалось, что причиной красного оттенка является гематит — минерал оксида железа, основной компонент железной руды, который, как предполагалось, образовался в условиях сухого климата.

Это открытие приближает планетологов к разгадке водного прошлого Марса — и к пониманию того, мог ли он когда-то поддерживать жизнь.

Ферригидрит на Марсе

Точное определение химического состава марсианской ржавчины меняет прежние представления. Ферригидрит обычно образуется в воде, а это значит, что он мог сформироваться только тогда, когда на поверхности Марса еще была вода.

"Основной вывод заключается в том, что, поскольку ферригидрит мог образоваться только при наличии воды, Марс "заржавел" раньше, чем мы предполагали", — объясняет научный сотрудник Брауновского университета (США) Адомас Валантанас, ранее работавший в Бернском университете (Швейцария), где и началась эта работа.

Он является ведущим автором статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что ферригидрит в сочетании с базальтом — вулканической породой — лучше всего соответствует составу минералов, наблюдаемых на Марсе.

"Марс по-прежнему остается Красной планетой. Просто теперь мы лучше понимаем, почему он красный", — объясняет Валантанас.

Эти результаты ставят под сомнение прежние предположения о том, что поверхность Марса оставалась сухой на протяжении миллиардов лет.

Другие новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили, почему два столетия назад Солнце "перекрасилось" в зеленый цвет. На отдаленном острове в северо-западной части Тихого океана находится вулкан, который почти два столетия назад повлиял на ход мировых событий, выбросив в атмосферу тучи пепла.

Кроме того, суперкомпьютер NASA обнаружил странную спиральную структуру на краю Солнечной системы. Его точная форма и то, как на него влияют силы за пределами нашей Солнечной системы, до сих пор оставались загадкой. Тем не менее теперь исследователи приблизились к разгадке.

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