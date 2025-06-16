Новинка от HKC использует матрицу Huike FSA VA, что совсем нехарактерно для киберспортивных решений.

Похоже, что среди производителей мониторов развернулась настоящая "герцовая война". Не успели пользователи оценить 600-герцовые модели от MSI и AOC, как китайская компания HKC анонсировала первый в мире игровой монитор с максимальной частотой обновления экрана 800 Гц.

Как передает ITHome, в новом мониторе установлен 24,5-дюймовый экран с разрешением 1080p. Однако матрица здесь Huike FSA VA – с подсветкой miniLED и технологией квантовых точек – что совсем нехарактерно для киберспортивных решений.

Пиковая яркость достигает 1200 нит, статическая контрастность – 4000:1. HKC заявляет о полноценной 10-битной матрице с глубиной цветопередачи до 12 бит (с использованием FRC). Охват цветового пространства Adobe RGB на уровне 99%, DCI-P3 – 95%. Точность цветопередачи ΔE < 1,5. С качеством картинки все должно быть в полном порядке.

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Стоит отметить, что 800 Гц – это в разы быстрее стандартных игровых мониторов, которые поддерживают работу на частоте 120 Гц. В первую очередь новинка от HKC будет интересна киберспортсменам. Однако для генерации 800 кадров в секунду потребуется наличие самой топовой видеокарты Nvidia или AMD.

Когда новый монитор поступит в продажу и по какой цене, не сообщают.

Ранее Xiaomi выпустила один из самых дешевых игровых мониторов с частотой 240 Гц. Новинка стоит 80 долларов, однако предлагает набор характеристик на уровне более дорогих "киберспортивных" моделей.

Согласно свежему опросу Steam, более 55% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является RTX 3060.

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