Мусиенко отметил, что проводятся определенные контрмеры Силами обороны Украины, чтобы продвижения россиян не допустить.

На Сумщине продвижение российских захватчиков приостановлено. Об этом сказал военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня противник вклинился на территорию Украины на Сумщине с территории Курской области (РФ) ориентировочно на 7-7,5 км. По его словам, уже продвижение врага приостановлено.

"Более того, проводятся определенные маневры и контрмеры Силами обороны Украины, чтобы это продвижение не допустить и нанести врагу максимальные потери. Включились довольно таки активно Воздушные силы Украины ВСУ, появились определенные возможности, которых не было раньше в связи с появлением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB, которые помогают нашим защитникам в небе", - подчеркнул Мусиенко.

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При этом добавил, что также с украинской стороны были задействованы дополнительные резервы. По его словам, делается очень много для того, чтобы враг не двинулся дальше и не мог выполнять те задачи, которые он перед собой ставит, потому что они очень опасны для гражданских людей на Сумщине. Военный эксперт отметил:

"Российское командование стремится продвинуть свои подразделения, которые бы осуществляли запуск малых БПЛА, которые бы долетали до Сум и соответственно просто терроризировать гражданское население".

По его словам, это одна из основных задач врага и она также блокируется.

"Вражеские операторы БПЛА находятся в зоне наблюдения и внимания украинских подразделений и при малейшей возможности уничтожаются", - сказал Мусиенко.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что Россия не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области, однако за последнее время количество вражеских штурмов уменьшилось.

Он сказал, что противник не оставляет своей тактики действий, именно с помощью малых штурмовых групп, которые пытаются переходить украинскую границу для того, чтобы расширить зону боев.

В то же время, по его словам, в последнее время активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно их уничтожают.

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