Если все пройдет успешно, то миссии с людьми начнутся в 2029-2031 годах.

Руководитель SpaceX Илон Маск пообещал отправить Starship на Марс уже в конце следующего года – на ней полетит человекоподобный робот Optimus, который станет первым колонистом.

Если все пройдет успешно, то миссии с людьми начнутся уже в 2029 году. Хотя 2031 год кажется более вероятным, написал Маск на своей странице в соцсети X.

По словам предпринимателя, путешествовать с Земли на Марс можно только каждые два года, когда планеты выстроятся в ряд. "Это увеличивает сложность задачи, но также служит иммунитетом Марса от различных катастрофических событий на Земле".

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В настоящий момент Starship активно тестируют на Земле – правда, последнее время не все идет гладко и корабли взрываются в ходе испытаний. Восьмой тестовый запуск Starship 6 марта завершился взрывом и падением обломков – почти так же, как и седьмой тестовый полет.

Что касается Optimus, также известного как Tesla Bot – это человекоподобный робот, разрабатываемый другой компанией Маска. 170-сантиметровый андроид задуман для выполнения "опасных, повторяющихся и скучных задач", но не нацелен отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

Ранее Маск показал процесс "размножения" своих человекоподобных роботов Optimus. Они работают на базе самого передового искусственного интеллекта – такой же используется в автомобилях Tesla.

Меж тем Neuralink Маска продолжает чипировать людей – к 2035 году их будут миллионы, считают в компании. В перспективе он позволит не только управлять компьютером, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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