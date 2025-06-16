Пока рано говорить о том, что российское производство дронов в Елабуге "ляжет" из-за последних атак.

Чтобы добиться влияния на тех, кто в Кремле принимает решение о войне против Украины, надо постоянно "клевать печень российскому военно-промышленному комплексу". Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире на "Radio NV".

В частности, у него спросили, как он оценивает ситуацию с российским производством дронов-камикадзе "Герань" ("Шахед"), поскольку зафиксирован уже не третий и не пятый прилет по мощностям в Елабуге (Татарстан).

Эксперт соглашается, что в какой-то момент производство "Шахедов" должно прекратиться, если будут постоянные атаки, но это не произойдет "через две-три недели".

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В то же время, он отстаивает позицию, что производственные мощности российского оборонно-промышленный комплекс (ОПК) надо "клевать постоянно".

"Говорить, что производство "шахедов" только в одной из двух локаций ляжет, пока что говорить рано", - отметил Киричевский.

При этом, он обратил внимание, что Россия пытается уничтожить украинский ОПК, но ей это не удается.

"Россияне этими всеми масштабными ударами по нашей территории имели, в частности, целью полностью парализовать наш военно-промышленный комплекс. Но, что-то явно не получилось, если мы говорим о том, что Deep Strike не закончится никогда. И идут новости об отечественной баллистике, как изделии особой сложности, которое бы в наших условиях постоянных бомбардировок [со стороны РФ] не могло бы родиться", - добавил эксперт.

По его словам, Украина продолжает использовать новации для поражения объектов на территории РФ. В частности, повторное использование легкомоторного самолета А-22 для удара по Елабуге стало не единственной новацией во время последней атаки.

"Кто-то из наших изобретателей додумался, что можно туда прикрутить или прицепить планер-камикадзе. В смысле того, что такая штука летит с боевой частью, но без пропеллера, и буксирует А-22, и получается, - на объект падают две такие штуки. Возможно с боевой частью 200 кг на беспилотном самолете и 100 кг на планере недостаточно, чтобы сразу там что-то накрыть такое весомое. Но, с другой стороны, повторюсь еще раз - печень российскому ВПК нужно постоянно клевать", - подчеркнул Киричевский.

По его убеждению, наносить удары по российскому ВПК надо столько, пока в Кремле тем, кто принимает решения, не заболит.

Он считает, что любой удар, например по производству дронов Елабуге, имеет, в первую очередь, политический, а затем практический эффект.

Российский ВПК - важные новости

Как сообщал УНИАН, Россия развивает свой ВПК молниеносными темпами. С 2000 до 2022 года Россия нарастила свои оборонные расходы минимум на 227%.

Недавно завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан был атакован неизвестными беспилотниками.

Агенты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины провели спецоперацию, в результате которой обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и вооруженных сил в городе Кенигсберг (Калининград).

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