Румер Уиллис рассказала, как ей больно из-за болезни отца.

Старшая дочь Брюса Уиллиса Румер призналась, как сильно переживает из-за его болезни.

"Я чувствую сильную боль в груди. Мне так хочется поговорить с тобой, рассказать обо всем, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспросить. Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты ещё мог мне все рассказать. Но я знаю, ты бы не хотел, чтобы я грустила сегодня…, - написала Румер Уиллис в Instagram в День отца, поделившись редкими снимками из личного архива.

Она добавила, что что постарается просто быть благодарной:

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"За то, что ты мой папа, что ты все еще со мной, что я могу обнять тебя, поцеловать в щеку, рассказать тебе свои истории… Я буду благодарна за каждое мгновение с тобой. Посылаю любовь всем, кто в такой же ситуации, как я, или уже потерял отца".

Супруга актера Эмма Хеминг Уиллис также поделилась трогательным посланием, в котором выразила поддержку "всем папам, живущим с инвалидностью или болезнью".

"То, чему Брюс учит наших девочек, - это нечто большее, чем слова. Это стойкость, безусловная любовь и тихая сила - просто быть рядом…", - отметила она.

Как известно, Брюс Уиллис борется с фронтотемпоральной деменцией. Актер завершил карьеру в 2022 году. Год спустя семья объявила его диагноз.

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