"Теневой флот" используется РФ в разведывательных и диверсионных операциях.

Россия осуществляет незаконную перевалку нефти в открытом море вблизи Греции, что несет большую опасность экологии. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" ИМО 9247443, без западного страхования, осуществляет незаконную перегрузку нефти между танкерами прямо в открытом море вблизи побережья Греции и Кипра. Такие операции представляют экологическую угрозу, позволяют агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций", - отмечают в ГУР.

На платформе War&Sanctions разведчики обнародовали данные о судне, которое государство-агрессор использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти.

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Кроме этого, Главное управление разведки обнародовало данные о 159 нефтяных танкеров, большинство из которых входит в так называемый "теневой флот" России, и информацию о 55 капитанах этого флота.

Всего в базе портала War&Sanctions обнародованы данные о 577 таких нефтетанкеров. Общий дедвейт идентифицированных судов превышает 63 миллиона метрических тонн.

"На четвертом году полномасштабного вторжения экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета РФ. По оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны против Украины", - подчеркнули в ГУР.

В сообщении говорится, что "теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций и регистрацию подставных компаний.

В ГУР отмечают, что это создает серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно из-за технического состояния старых судов "теневого флота" и отсутствия страхования, что может привести к масштабным авариям, экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза.

По словам разведчиков, кроме уклонения от санкций, "теневой флот" используется страной-агрессором как элемент гибридной войны. Установлены случаи участия таких судов в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и тому подобное.

ГУР МО Украины подчеркивает необходимость усиления санкционного давления на российскую экономику: снижение предельной цены на нефть и нефтепродукты; отказ стран G7 и ЕС от импорта нефтепродуктов, произведенных из российского сырья; запрет на проведение STS-операций в территориальных водах стран G7 и ЕС; усиление контроля за страховым покрытием судов на западном рынке; введение полного запрета на импорт российского СПГ (сжиженный природный газ) и трубопроводного топлива.

"Теневой флот" РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее OSINT-исследователь сообщал, что страны Запада избегают реальной борьбы с "теневым флотом" РФ. Речь шла о том, что российский танкер FALCON в Балтийском море не поднял флаг страны, не имеет страховки на случай аварии, а также экипаж выключил систему автоматической идентификации, чтобы скрыть свой маршрут и порт следования, и тому подобное. В то же время танкер беспрепятственно прошел через территориальные воды Дании и Германии.

Также одно из расследований выяснило, что "теневой флот" РФ действовал в водах стран НАТО по фальшивым документам. Отмечается, что документы оформлялись подставной компанией "Ro Marine", которая выдавала себя за норвежскую, однако при этом принадлежала россиянину.

Журналисты выяснили, что в компании числился только один человек, а именно член совета директоров с болгарским гражданством. Владелец фирмы - 41-летний Андрей Мочалин, который в течение многих лет работал в страховой отрасли Норвегии. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге.

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