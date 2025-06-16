Пригород Киева со временем все больше будут атаковать fpv-дроны.

Россияне расширяют зону использования fpv дронов-камикадзе самолетного типа, и классическая ПВО против них будет бессильна. Об этом сообщил экс-нардеп и украинский военный Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

В частности, он отмечает, что "серая зона" на границе из-за контроля неба дронами расширилась в несколько раз.

"Раньше мы думали, что серая зона будет 10-15 километров от линии фронта. Мы ошибались. Такая зона будет 30-50 километров. В конце этого года кружения fpv в Краматорске, Славянске, Доброполье (20-25 км от линии) станут нормой", - предупреждает он.

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Военный отмечает, что сейчас наблюдаются лишь единичные такие случаи, но со временем угроза станет массовой.

"Дроны будут искать грузовики на трассах, и этим усложнять нашу логистику. Сервисы, вроде Новой почты, могут со временем ограничить свою работу", - отметил он.

По словам Фирсова, в скором будущем атакам высокоточных дронов подвергнутся все города Донецкой области, а также Запорожье, Изюм, Херсон, Николаев, Сумы, Харьков.

"Не исключаю, что и даже пригороды Киева со временем все больше будут видеть fpv дроны-камикадзе самолетного типа".

Он отмечает, что главная опасность таких дронов в том, что они разрушают логистику, уничтожают движущиеся незащищенные цели. Военный прогнозирует, что участятся атаки объектов инфраструктуры, где классическая ПВО будет бессильна.

В то же время военный отмечает, что способы противодействовать такой угрозе есть.

В частности, нужно создавать отряды добровольцев для борьбы с дронами из тех, кто не подлежит призыву, обучать их, как выявлять и сбивать дроны, а также разработать систему их взаимодействия и подчинения. Также нужно закупать антидроновое оружие, спектры анализаторы дронов, устраивать специальные курсы стрельбы.

"Необходимо создавать тоннели на подъездах к городам. Или тоннели из специальных защитных сеток. Кстати, противник уже давно так делает - потому что научили. Начали делать и мы, но в прифронтовых городах", - отмечает Фирсов.

Российские дроны

В последние недели Россия усилила свои воздушные атаки на Украину, запуская до полутысячи беспилотников и ракет за одну ночь, а также изменила тактику ударов. Теперь они не просто масштабнее и чаще; они также более концентрированы и с ними гораздо сложнее бороться - поскольку дроны летают на больших высотах, вне досягаемости пулеметов.

Между тем сообщалось, что 15 июня завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан был атакован неизвестными беспилотниками.

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