Стоимость главного украинского блюда выросла на 27%.

В Украине значительно подорожало самое известное блюдо - борщ. Об этом в своем июньском обзоре сообщают специалисты объединения Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

"Стоимость борща составляет 196 грн. За год стоимость выросла на +27%", - говорят в организации.

Стоит также добавить, что за месяц стоимость снизилась на 12%.

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Специалисты посчитали, что для приготовления борща (на 3 литра воды) понадобится 250 граммов капусты, 500 граммов свеклы, 300 граммов картофеля, 150 граммов моркови, 100 граммов лука, две столовые ложки томатной пасты, 30 миллилитров масла, 500 граммов свиных ребер, а также соль, перец и лавровый лист.

Если добавить к борщу два ломтика батона, столовую ложку сметаны и зубчик чеснока, цена блюда возрастет со 196 до 206 гривень. В прошлом месяце этот показатель составлял 232 гривни.

Отметим, что для оценки стоимости популярного блюда используют так называемый индекс борща. В широком смысле он помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары в разных регионах Украины.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украинском клубе аграрного бизнеса сообщили о существенном подорожании хлеба. Согласно новым подсчетам, за год средняя цена батона выросла на 18%. В то же время, как отмечают в организации, за последний месяц батон в Украине подорожал всего на 1%.

Специалисты прогнозируют, что стоимость важного социального продукта в Украине может вырасти до конца года на 20%. Среди причин этого - подорожание муки, дрожжей, жиров и сахара, которые выступают составляющими готового продукта.

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