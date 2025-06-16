Летнего тепла пока ждать не стоит. Температура в Украине будет на несколько градусов ниже нормы.

На этой неделе в Украине ожидается довольно прохладная как для июня погода с периодическими дождями, грозами и градом. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Пройдут дожди различной интенсивности, местами в сопровождении гроз и порывистого ветра. Температурный фон окажется ниже нормы на 1 - 4 °С, особенно прохладными будут ночи", - рассказал эксперт.

По его данным, только на юге Украины ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры.

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Погода 16 июня

В начале недели на Левобережье Украины, а также на крайнем западе страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет 5 - 10 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 - 17 м/с. воздух прогреется до +22...+27 °С, на крайнем юге и Закарпатье до +29 °С.

Погода 17 июня

Ночью во вторник осадков не ожидается. Утром и днем в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни в сопровождении грозы и мелкого града. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, днем местами может быть до 15 - 17 м/с. Ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, на юге местами +28...+30 °С, в западной части +18...+23 °С.

Погода 18 июня

Ночью в восточных областях и Крыму, а днем в большинстве регионов Украины, за исключением южной половины, пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Ночью будет +9...+15 °С, днем +18...+23 °С, только в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +24...+29 °С.

О том, что завтра в Украине будет дождливо, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, осадки ожидаются в центральных областях и в Одесской области, утром - на севере, вечером - на востоке. Также 17 июня, по ее данным, ожидается порывистый ветер.

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