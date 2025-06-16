Это больше 100 единиц военной техники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на протяжении четырех дней боевых действий им удалось уничтожить более 120 иранских ракетных установок. Это якобы "треть от их общего количества".

Представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин добавил, что израильские ВВС уничтожили более 20 ракет "земля-земля" в воскресенье. Это произошло до того, как они были запущены по израильской территории, пишет CNN.

По словам Дефрина, для ударов по примерно 100 военным целям в Исфахане (центральный Иран) были задействованы около 50 истребителей и других летательных аппаратов.

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"В ходе этих ударов более 20 ракет были уничтожены одновременно за несколько минут до их запуска", — сообщил он. Но подтвердить эту информацию издание не может.

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Ранее УНИАН сообщал, что ЦАХАЛ также обстреливал военные заводы Ирана. Под ударом оказались объекты по производству навигационных и ракетных систем, а также других элементов, необходимых в военных целях.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, рассказал, есть ли у них планы по ликвидации верховного лидера Ирана. "Мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны делать", - отметил он.

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