Таким образом оккупационная власть пытается не портить картинку "русского мира".

Во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, готовятся к приезду российских туристов, поэтому местных жителей просят не отдыхать на основном пляже после 09:00 "для собственной безопасности". Об этом говорится в Telegram-канале "Жовта стрічка".

По словам активистов движения, оккупационная власть пытается к минимуму приводить к контактам между местным населением и россиянами и иммигрантами, чтобы не портить картинку "русского мира".

"Потому что местный = неблагонадежный", - добавили в сообщении.

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Ситуация на оккупированных территориях - последние новости

Ранее журналисты сообщили, что россияне массово бегут из Крыма и жалуются на жизнь на полуострове. Это происходит из-за того, что граждане РФ не хотят жить рядом с военными, боятся попасть под взрыв, а также не имеют работы и жалуются на высокие цены.

"Прожили они (россияне - УНИАН) здесь год-два, есть те, кто и пять лет, но пришли к выводу, что Крым - это не для них. Причины разные. От того, что климат не подошел, до "СВО"", - рассказала в комментарии Oboz.ua риелтор из Крыма.

Она добавила, что военные базы, большое количество военных на улицах крымских городов, военная техника на дорогах и проверки также раздражают россиян в Крыму.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне превращают Мариуполь в полноценную военную базу. По его словам, РФ сделала из города военную площадку, которая милитаризируется "бешеными темпами".

"Мариуполь милитаризируется очень сильно. И россияне не то, что не отказываются от своих планов по милитаризации Мариуполя, а наоборот достаточно уверенно движутся и усиливаются в этом направлении, к сожалению", - отметил Андрющенко.

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