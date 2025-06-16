В кинотеатрах Украины фильм можно будет посмотреть с 10 октября 2025 года.

Вышел украинский трейлер биографической спортивной драмы "Несокрушимый" (The Smashing Machine), одну из главных ролей исполнил украинский боксер-чемпион Александр Усик.

Одновременно кинодистрибьютор Kinomania Film Distribution сообщил, что в украинский прокат фильм выйдет 10 октября 2025 года – через неделю после релиза в кинотеатрах США.

В центре сюжета фильма, название которого также дословно переводят как "Разгромная машина" или "Крушащая машина", – звезда MMA и UFC, абсолютный чемпион Марк Керр, пик карьеры которого пришелся на 1990-е годы. Его боялись соперники на ринге и обожали в медиа, которые, собственно, и прозвали его "крушащей машиной". Но за кулисами царил совсем другой мир – борьба с болью, зависимостью, давлением славы и самим собой. Фильм воспроизводит взлеты и падения легенды спорта, его братство с соперниками и судьбоносный бой с украинским боксером, который изменил все.

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Главные роли в фильме исполнили бывший реслер, а ныне один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон ("Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи") и Эмили Блант (франшиза "Тихое место", "Каскадер", "Продавцы боли").

В то же время Александр Усик, для которого эта роль стала дебютной, сыграл в фильме украинского кикбоксера Игоря Волчанчина.

Снял ленту режиссер Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Неграненые драгоценности").

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