31-летнего жителя Волыни доставили в больницу без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Во Львовской области мобилизованный получил травму головы, выпав из кузова грузовика во время перевозки на полигон.

Как сообщает полиция Львовской области, 12 июня к правоохранителям поступила информация от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

По предварительной информации полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Тем временем в Волынском областном ТЦК и СП опровергли информацию о якобы насильственной доставке гражданина в ТЦК и СП в городе Луцк, которая распространяется в сети Интернет.

Там отметили, что 11 июня после установления принадлежности мужчины к военному учету, он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Во время медицинского осмотра он отказался ознакомиться с выводами и получать соответствующие документы. В связи с этим медицинскими работниками составлен акт (Форма №13) и оформлена сопроводительная документация (Форма №4)", - говорится в сообщении.

В ТЦК и СП отметили, что во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно.

"Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной. После завершения необходимых процедур мужчину зачислили в учебный центр для прохождения базовой общей военной подготовки", - заверили в ведомстве.

Другие инциденты с мобилизованными

В начале июня в сети появилось видео, на котором зафиксированы беспорядки мобилизованных в одном из сборных пунктов Киева. В городском ТЦК объяснили, что это произошло во время подготовки к отправке мобилизованных в учебные центры. На место прибыли правоохранители, чтобы обеспечить порядок и "исключить эскалацию конфликтов, которые могли обернуться произволом".

11 июня в Харькове мужчина поджег помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и скрылся. Впоследствии его задержали. Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления.

Выяснилось, что в тот день мужчина был приглашен в помещение районного ТЦК для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда его действия никто не контролировал, закрылся в одной из комнат и зажигалкой поджег ткань. Ему объявлено о подозрении.

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