Выглядит как гниющая листва и у него нет век: что это за удивительное существо

Эти рептилии обычно имеют пятнистую коричневую окраску и хвост, похожий на лист, что помогает им маскироваться в лесах Мадагаскара.

В тропических лесах Мадагаскара обитает крошечное, но удивительное существо: сатанинский листохвостый геккон. Идеально сформированный и окрашенный, он имитирует мертвый, гниющий лист и может мгновенно исчезнуть на лесной подстилке. Об этом пишет discoverwildlife.

Сатанинский листохвостый геккон (Uroplatus phantasticus) - мастер маскировки: его листовидный хвост даже цел, с недостающими фрагментами, что придает ему вид гниющей листвы.

Интересно, что его латинское название так же загадочно. Название рода, Uroplatus, - это латинизация двух греческих слов, означающих "хвост" и "плоский", а видовое название, phantasticus, - это латинское слово, означающее "воображаемый". Это отражает уникальный, почти мифический статус геккона.

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Сатанинский листохвостый геккон получил своё название из-за своего дьявольского вида - особенно из-за рогообразных шипов, расположенных прямо над глазами.

Эти существа являются эндемиками острова Мадагаскар. Они были обнаружены и названы в 1888 году Джорджем Альбертом Буленджером, бельгийско-британским зоологом, который описал и дал научные названия более чем 2000 новым видам животных. Обычно они обитают на земле и не поднимаются выше 3 метров над уровнем земли.

При этом зрослые сатанинские листохвостые гекконы вырастают до 9 см в длину, включая хвост.

Эти рептилии обычно имеют пятнистую коричневую окраску и хвост, похожий на лист, что помогает им маскироваться в лесах Мадагаскара.

Как и большинство других гекконов, у него нет век - только прозрачная оболочка над глазами, что придает ему зловещий вид. Он использует свой язык, чтобы облизывать глаза, поддерживая их влажными и чистыми от мусора.

Сатанинские листохвостые гекконы ведут ночной образ жизни, питаясь насекомыми ночью. Помимо очевидной маскировки, эти рептилии также умело избегают хищников благодаря своему поведению. Они способны расплющивать тело, чтобы уменьшить размер своей тени, и широко открывать пасть, чтобы продемонстрировать свой ярко-красный рот. Они также могут сбрасывать хвост, чтобы обмануть хищника.

Из своих больших красных ртов они издают громкие крики, которые сбивают с толку хищников. Как и большинство других рептилий, сатанинские листохвостые гекконы откладывают яйца.

Они питаются насекомыми, в частности сверчками и мотыльками. Однако об их рационе в дикой природе известно сравнительно мало.

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