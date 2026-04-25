Китайские ученые разрабатывают 'космического паука' для возведения конструкций на орбите

Китайские ученые разрабатывают собственную версию автономного робота NASA "SpiderFab" для изготовления конструкций на орбите. Такой робот, который никогда не испытывался на орбите, в теории мог бы выполнять такие задачи, как плетение солнечных электростанций и антенн в космосе из катушек из углеродного волокна. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Идея заключается в том, чтобы такие роботы строили в условиях низкой или нулевой гравитации конструкции, которые обычно слишком велики, чтобы их можно было транспортировать в качестве полезной нагрузки в ракетах или других космических аппаратах. Несмотря на то, что NASA отложила этот проект, исследователи из Института автоматизации Шэньяна на севере Китая считают, что эта идея все еще имеет перспективы", - отмечается в материале.

В настоящее время любое оборудование, отправляемое в космос, должно быть изготовлено на Земле и спроектировано таким образом, чтобы его можно было компактно сложить внутри космического аппарата. После чего его нужно запустить в космос и разложить или развернуть там.

"Хотя это оказалось очень эффективным, это накладывает жесткие ограничения на то, что на самом деле можно отправить в космос. Такие параметры, как размер и вес объекта, должны соответствовать определенным критериям, а также они должны быть спроектированы так, чтобы быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку во время запуска ракеты", - добавляют в Interesting Engineering.

Китай создает собственный SpiderFab

В то же время такие концепции, как SpiderFab, в теории могут полностью изменить эту ситуацию. Вместо запуска предметов на орбиту, подобные роботы могли бы изготавливать предметы в космосе из сырья, например, из катушек с углеродным волокном.

"Подобно тому, как пауки плетут паутину на Земле, такие роботы могли бы эффективно печатать 3D-структуры в космосе. Это, теоретически, означало бы, что не было бы реальных ограничений относительно того, что они могли бы создать, при условии наличия достаточного количества печатного материала", - объясняют в публикации.

В настоящее время китайский робот все еще находится на стадии исследований и разработки на Земле, а тесты на подтверждение концепции выглядят весьма многообещающе. На сегодняшний день ученые использовали свою конструкцию для создания уменьшенной антенной конструкции в лабораторных условиях.

"Строительство конструкций на орбите устраняет необходимость складывать их в ракеты или беспокоиться об ограничениях размеров. Детали можно изготавливать, соединять и собирать непосредственно в космосе - это потенциально может стать основной технологией для космических систем следующего поколения", - пишет South China Morning Post (SCMP).

