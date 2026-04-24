Зонд NASA проник в атмосферу Юпитера: полученные данные удивили ученых

Юпитер представляет собой огромный газовый шар, и никто точно не знает, насколько глубока его атмосфера.

Космический зонд Galileo Jupiter Atmospheric Probe стал первым аппаратом, созданным человеком, который непосредственно погрузился в атмосферу Юпитера. Переданные им данные кардинально изменили представления ученых о газовом гиганте, пишет Origo.hu.

Аппарат вошел в атмосферу Юпитера 7 декабря 1995 года и в течение 58 минут передавал материнскому космическому аппарату на орбите информацию, собранную во время стремительного падения сквозь облака. До того момента ученые могли лишь предполагать, что происходит за внешней оболочкой гиганта.

Главным открытием стали неожиданные характеристики атмосферы Юпитера. В частности, зонд зафиксировал значительно более низкое содержание водяного пара и молний, чем ожидалось. Кроме того, приборы аппарата показали, что атмосфера содержит относительно немного органических соединений, что стало неожиданностью для исследователей.

Еще одним важным результатом стало измерение экстремальных ветров в верхних слоях атмосферы. Их скорость достигала около 640 м/с, что значительно превышает ураганы на Земле. Это подтвердило, что атмосфера Юпитера является чрезвычайно динамичной и турбулентной системой.

Во время погружения зонд также передавал данные о давлении и температуре, которые стремительно росли с глубиной. Аппарат выдержал экстремальные условия, включая температуру до примерно 16 тысяч градусов Цельсия при входе в атмосферу, прежде чем сигнал был потерян из-за огромного давления.

Как писал УНИАН, NASA пытается предотвратить потерю энергии аппаратом Voyager 1, который уже полвека летит через космос. У него постепенно гаснет плутониевый генератор. Из-за риска автоматического отключения систем инженеры временно отключили один из научных приборов, чтобы сохранить работоспособность миссии. Несмотря на это, аппарат продолжает передавать уникальные данные о межзвездной среде.

Также мы рассказывали, что, по оценкам ученых, в течение миллиарда лет на Венеру с Земли могли быть перенесены миллиарды клеток. Потенциально это означает, что жизнь на Венере может существовать и иметь земное происхождение.

Вас также могут заинтересовать новости: