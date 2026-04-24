Космический 'Терминатор': обнаружен вид, способный выживать в самых экстремальных условиях

Работа ученых может иметь значение для таких отраслей, как фармацевтика, медицина и безопасность пищевых продуктов.

Ученые идентифицировали штамм, выделенный из грибка Aspergillus calidoustus, который обитает внутри объектов NASA, где собираются компоненты миссии на Марс, и подвергла его целой череде жестоких испытаний. Этот штамм оказался невероятно устойчивым, пишет The New York Times.

В своем исследовании ученые отметили, что, если протоколы очистки NASA не изменятся, роботы, исследующие поверхность Марса, могут непреднамеренно заразить планету сверхустойчивыми колонизирующими спорами.

"Речь идет о том, чтобы вести исследования ответственно. Исследуя Вселенную, мы хотим иметь возможность отправлять аппараты, не занося с собой выносливые земные микробы", - сказал Атул М. Чандер, научный сотрудник-постдокторант из Университета Миссисипи, который выступил первым автором публикации.

В издании напомнили, что NASA следует международным рекомендациям, известным как протокол планетарной защиты, цель которых – обеспечить, чтобы биологические системы Земли не загрязняли небесные тела и наоборот. Также у агентства есть специальная группа по биотехнологии и планетарной защите Лаборатории реактивного движения, которая курирует работу по предотвращению перекрестного загрязнения во время миссий.

В предыдущих исследованиях были выявлены различные бактерии и грибы на поверхностях объектов NASA, в том числе в ультрафильтрованных чистых комнатах, где собираются и тестируются космические аппараты. Там сотрудники, участвующие в сборке, носят комбинезоны, закрывающие все тело, и маски, но методы дезактивации сейчас сосредоточены на уничтожении бактерий, а не грибов.

В ходе исследования ученые изучили 27 штаммов грибков, которые они собрали с полов чистых комнат NASA, использовавшихся в миссии "Марс-2020" (в ходе которой на Марс доставили ровер Perseverance), а также два контрольных микроорганизма, известных своей устойчивостью к радиации. Большинство образцов, прошедших предварительный ультрафиолетовый скрининг и подвергшихся более интенсивной обработке, быстро погибли, но A. calidoustus, взятый на сборочном предприятии во Флориде, выжил.

Ученые подвергли споры Aspergillus calidoustus шестимесячному воздействию нейтронного излучения. Почти половина из них выжила.

"Мы пытаемся определить пределы выносливости этих микробов. Такой уровень сопротивляемости, мягко говоря, необычен", - поделился Чандер.

По словам ученых, атмосфера вызвала некоторые повреждения поверхности и рубцы на микробах, но это не было смертельно для них. Более того, пыльная марсианская порода, называемая реголитом, по-видимому, обеспечивала буферный эффект, помогая спорам выжить при низком давлении.

Авторы исследования не стали рассказывать, мог ли штамм уже совершить путешествие на Марс, заявив, что это выходит за рамки данного исследования. Однако они отметили, что эта работа может иметь значение для таких отраслей, как фармацевтика, медицина и безопасность пищевых продуктов, поскольку подобные грибы могут выживать при пастеризации и термической обработке с помощью аналогичных методов.

NASA из космоса увидело розовое "сердце" в Аргентине

Ранее астронавт NASA на борту Международной космической станции сфотографировал Салинас-Лас-Барранкас, нежно-розовое соленое озеро в форме сердца в Аргентине. Настоящая сенсация заключается в том, почему у озера такой цвет, и его происхождение совсем не романтическое.

В очень соленой воде микробы могут изменять цвет поверхности, вырабатывая пигменты, которые варьируются от красновато-коричневого до ярко-розового, в зависимости от того, какие организмы процветают.

Одним из наиболее известных факторов является Dunaliella salina, одноклеточная водоросль, которая переносит экстремальную соленость и может накапливать красные каротиноиды. Когда условия становятся еще более суровыми, солеустойчивые бактерии могут стать более заметными и способствовать усилению розового оттенка озера.

Вас также могут заинтересовать новости: