Ученые нашли в космосе молекулу, которая раскрывает тайну происхождения жизни

Это делает существование жизни на другой планете немного более вероятным.

Ученые обнаружили в космосе самую большую органическую молекулу, содержащую серу – ключевой компонент жизни – из когда-либо обнаруженных в межзвездном пространстве. Исследователи называют это открытие "недостающим звеном" в понимании учеными происхождения химии жизни, пишет CNN.

Сера – 10-й по распространенности элемент во Вселенной и важнейший компонент аминокислот, белков и ферментов на Земле. Но хотя исследователи ранее находили серосодержащие молекулы, похожие на недавно обнаруженную, в кометах и ​​метеоритах, в межзвездном пространстве – обширной области между звездами, усеянной облаками пыли и газа крупные молекулы отсутствовали.

"Сера попала на Землю из космоса очень давно. Однако мы обнаружили в космосе лишь очень ограниченное количество серосодержащих молекул, что странно. Она должна существовать в огромных количествах, но ее очень трудно найти", – сказал ведущий автор исследования Мицунори Араки.

Молекула была обнаружена в молекулярном облаке G+0,693–0,027, расположенном примерно в 27 000 световых годах от Земли, недалеко от центра нашей галактики. Молекулярные облака – это холодные и плотные скопления пыли и газа, которые позволяют образовываться молекулам. Они действуют как звёздные ясли, поскольку гравитация создаёт сгустки, которые в конечном итоге становятся молодыми звёздами.

"Это самая большая серосодержащая молекула, когда-либо обнаруженная в космосе, состоящая из 13 атомов", – сказал Араки. "До этого самая большая молекула имела только девять атомов, но это уже был редкий случай, поскольку большинство обнаруженных серосодержащих молекул имели только три, четыре или пять атомов".

Обнаружение более крупных молекул важно, добавил он, потому что это помогает заполнить существующий пробел между простой химией, обнаруженной в космосе, и более сложными строительными блоками жизни, которые были обнаружены в кометах и ​​метеоритах.

Сера – один из шести элементов, необходимых для жизни на Земле, и, возможно, она была важнейшим компонентом в самых ранних формах жизни на Земле, обеспечивая жизненно важным топливом древние микробы, считает Сара Рассел, профессор планетологии в Музее естественной истории в Лондоне.

"Наличие сложных органических молекул в центре нашей Галактики подразумевает, что биологически важные материалы могут быть повсюду в космосе", – написала Рассел, которая не участвовала в исследовании, в электронном письме. "Обнаружение таких молекул на таком большом расстоянии от нашей родной планеты также предполагает, что аналогичные процессы могут происходить и в других местах – это делает существование жизни на другой планете немного более вероятным".

