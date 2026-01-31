'Космические шрамы' могут открыть путь людям к путешествиям во времени, - ученые

Ученые до сих пор не определили, чем были вызваны колебания времени в десятках миллисекундных пульсаров 6 лет назад.

В ткань Вселенной встроены так называемые космические струны, которые, по мнению некоторых физиков-теоретиков, могут изменить современное понимание времени. Об этом пишет Daily Galaxy.

Почему ученые снова проявили интерес к космическим струнам

Отмечается, что интерес к космическим струнам возрос после того, как радиосигналы от далеких пульсаров начали показывать аномалии, которые стандартная астрофизика пока не может полностью объяснить. Теперь ученые переосмысливают, можно ли сегодня обнаружить упущенные явления из ранней Вселенной.

Одной из популярных гипотез является то, что космические струны могут простираться по Вселенной, оставляя измеримые следы в виде низкочастотных гравитационных волн. Некоторые ученые предполагают, что эти сигналы могут указывать на экзотические явления в пространстве-времени, граничащие с механикой путешествий во времени.

В издании напомнили, что в 2020 году Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн сообщила о колебаниях времени в десятках миллисекундных пульсаров. Постоянство этих нерегулярностей указывало на потенциальный источник, выходящий за рамки локальных помех или внутреннего поведения пульсаров.

Сперва ученые предположили, что этим источником могло стать слияние сверхмассивных черных дыр. Тем не менее, теоретическая работа, опубликованная в Physical Review Letters, представила другую возможность. Команды ученых представила модели, показывающие, что космические струны также могут производить гравитационное излучение, соответствующее наблюдаемым сигналам.

В издании добавили, что некоторые ученые убеждены в том, что космические струны образуются во время фазовых переходов с нарушением симметрии вскоре после Большого взрыва. Эти гипотетические нити будут невероятно плотными, но тоньше протона, и могут простираться на астрономические расстояния. Вибрации или столкновения в сети космических струн могут генерировать гравитационные волны в широком диапазоне частот.

Концепция космических суперструн

В издании отметили, что также ученые рассматривают концепцию космических суперструн, которая вытекает из струнной теории. Она предполагает, что частицы не являются нульмерными точками, а представляют собой одномерные струны, вибрирующие в десяти или более измерениях.

По мнению некоторых ученых, в условиях ранней Вселенной некоторые из этих квантовых струн могли растянуться до макроскопических размеров, что делает их обнаружимыми сегодня.

Физик-теоретик Кен Олум убежден, что сигнал, обнаруженный Североамериканской наногерцовой обсерваторией гравитационных волн в 2020 году, не связан с активностью черных дыр. Он добавил, что эта картина может "идеально" соответствовать ожиданиям в отношении космических суперструн.

В издании подчеркнули, что если эти данные подтвердятся, они не только изменят гравитационную астрономию, но и поддержат теории объединения, которые пытаются согласовать общую теорию относительности и квантовую механику. Возможность измерения или моделирования замкнутых временных кривых будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки теоретического интереса, и поднимет новые вопросы о причинности, временной когерентности и физических пределах геометрии пространства-времени.

Ученые сделали открытие о роли космической пыли во Вселенной

Ранее ученые установили, что частицы космической пыли играют решающую роль в формировании сложных молекул, необходимых для создания жизни в космосе.

Согласно одному исследованию, минеральная пыль действует как катализатор, который позволяет простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные, потенциально поддерживающие жизнь соединения даже в условиях экстремального холода и вакуума.

Исследование показало, что реакции с образованием карбамата аммония, который считается химическим предшественником мочевины и других молекул, необходимых для жизни, были более эффективны в присутствии космической пыли, чем без неё.

Это открытие свидетельствует о том, что пыль играет гораздо более активную роль в астрохимии, чем считалось ранее, способствуя развитию химических процессов, необходимых для построения сложных органических соединений и потенциального зарождения жизни.

