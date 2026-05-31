Солнце на самом деле не желтое: чтобы увидеть его цвет, нужно выйти за пределы атмосферы

Физики объясняют, что знакомый нам желтый цвет Солнца – это не его истинное свойство, а оптический эффект, вызванный рассеиванием света в земной атмосфере.

Солнце, которое мы ежедневно видим с Земли как желтый диск, на самом деле выглядит совсем иначе в космосе – там оно белое. К такому выводу приводит объяснение физики света, которое демонстрирует, что знакомый нам цвет является не свойством звезды, а результатом воздействия земной атмосферы, пишет Space Daily.

Астрофизики объясняют: в открытом космосе, где нет рассеивающей свет атмосферы, Солнце выглядит белым – именно таким его видят астронавты на Международной космической станции и во время миссий "Аполлон" на Луне.

Ученые объясняют, почему Солнце "желтеет" на Земле. Физика этого эффекта связана с явлением рассеяния Релея – тем самым процессом, который делает небо голубым. Когда солнечный свет проходит через атмосферу, молекулы воздуха сильнее рассеивают короткие синие волны, тогда как более длинные желтые и красные доходят до наблюдателя.

В результате прямой свет Солнца теряет часть синего спектра, и звезда кажется нам желтоватой или даже оранжевой, особенно когда она низко над горизонтом.

На самом деле Солнце – белая звезда

С точки зрения физики Солнце излучает свет всего видимого спектра, а его температура поверхности составляет около 5800 кельвинов. В сумме это дает белый свет, который человеческий глаз воспринимает как нейтральный.

Астрономы классифицируют Солнце как "желтый карлик" типа G2V, но этот термин относится не к цвету, а к месту звезды в классификации светимости и температуры.

По словам физиков, голубое небо и "желтое" Солнце – это два проявления одного процесса. Атмосфера не изменяет само Солнце, а лишь фильтрует его свет по-разному в зависимости от направления наблюдения.

Когда смотреть из космоса, без атмосферного "фильтра", эта оптическая иллюзия исчезает – и Солнце возвращается к своему естественному белому цвету.

