Ученые нашли посреди пустыни хорошо сохранившийся череп необычного динозавра (фото)

В северо-западном Китае обнаружен удивительно хорошо сохранившийся череп и фрагмент скелета динозавра. Возраст образца составляет около 165-168 миллионов лет, и он выделяется прежде всего почти полным черепом, что редко встречается в этой группе. Об этом пишет Daily Galaxy.

Окаменелость была найдена в формации Синьхэ в провинции Ганьсу, где позднебатонские отложения выявили фрагмент скелета с черепом, шейными позвонками и длинным рядом хвостовых костей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, такой уровень сохранности позволяет изучать анатомические особенности, которые часто отсутствуют в подобных окаменелостях.

Отмечается, что эузавроподы являются частью крупной линии длинношеих динозавров, которые стали доминирующими после массового вымирания в конце ранней юры. В то время как более известные динозавры, такие как апатозавр, относятся к более поздним ветвям, более ранние эузавроподы, не относящиеся к неозавроподам, остаются менее изученными, особенно в Восточной Азии.

Видео дня

Голотип Jinchuanloong niedu включает почти полный череп с нижней челюстью, а также пять шейных и 29 хвостовых позвонков. Исследователи заявили, что окаменелости с такими хорошо сохранившимися черепами редки среди эузавроподов, не относящихся к неозавроподам, что до сих пор затрудняло полное понимание строения их головы.

Важно, что благодаря этому экземпляру ученые наконец-то могут внимательно изучить череп, в том числе форму и расположение костей. Это помогает составить более ясное представление о том, как, вероятно, питались и жили эти ранние зауроподы.

Сочетание признаков, наблюдаемых у разных зауроподов

Сравнения с другими восточноазиатскими зауроподами показывают, что Jinchuanloong сочетает в себе как примитивные, так и более развитые черты. Ученые написали:

"Зауроподы были гигантскими четвероногими травоядными. Они существовали в период от ранней юры до позднего мелового периода и были обнаружены на всех континентах. Богатая фауна зауроподов в среднем и позднем юрском периоде Китая в основном происходит из южного или западного Китая".

Как отмечается в исследовании, окаменелость демонстрирует небольшое отверстие у основания восходящего отростка верхней челюсти, а также еще одно на верхней передней части предлобной кости.

Ученые также отметили особенно прочную заглазничную кость и ложкообразные зубы - особенности, напоминающие то, что наблюдалось у Shunosaurus и Turiasaurus. Эти выводы получены на основе детальных анатомических сравнений, подкрепленных филогенетическим анализом с использованием двух отдельных наборов данных.

Недостающее звено в линии гигантских зауроподов

Анализ предполагает, что Цзиньчуаньлун был эузавроподом, который еще не достиг более развитой стадии неозауропода. Он находится чуть за пределами этой группы, выступая почти как близкий родственник ветви, которая позже привела к появлению Neosauropoda. Исследователи относят его к сестринской группе клады, включающей как Turiasauria, так и более продвинутых зауроподов. В отчете исследовательской группы говорится:

"Открытие Jinchuanloong niedu обогащает разнообразие ранних дивергентных зауроподов и предоставляет дополнительную информацию, которая поможет понять эволюционную историю зауроподов на северо-западе Китая".

Отмечается, что некоторые признаки также указывают на то, что эта особь еще не достигла полного развития. Хвостовые позвонки все еще демонстрируют несросшиеся нервные дуги, а наличие большого шишковидного отверстия является еще одним признаком того, что это, вероятно, была молодая или неполовозрелая особь. Это довольно поразительно, учитывая, что ее длина уже составляла около 10 метров.

Новости археологии

Вас также могут заинтересовать новости: