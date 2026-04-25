Под тремя километрами льда: ученые обнаружили озеро, отрезанное от мира миллионы лет

Благодаря рекордному бурению ученые добрались до изолированного озера.

В начале февраля узкий столб воды, которая почти закипала, пробурил более трех километров антарктического льда, проложив ровный шурф вплоть до озера, изолированного от поверхности на протяжении миллионов лет. Когда буровая установка достигла цели, участники 42-й китайской антарктической экспедиции пробурили 3 413 метров льда, побив предыдущий мировой рекорд по бурению льда горячей водой почти на 900 метров. Об этом пишет Daily Galaxy.

Как отметили в министерстве природных ресурсов Китая, глубина превзошла предыдущий рекорд в 2 540 метров, поэтому теперь это дает исследователям возможность бурить в более чем 90% антарктического ледяного покрова и во всем арктическом ледяном покрове.

"Команда установила буровую установку над подледниковым озером Цилин, одним из крупнейших подземных озер, обнаруженных в Антарктиде. Китай официально назвал озеро в 2022 году. Оно расположено в Земле принцессы Елизаветы, примерно в 120 километрах от китайской станции Тайшань, глубоко в недрах Восточной Антарктиды", - объяснили в материале.

Таяние ледника с помощью одной только воды

Такой метод проще, чем кажется. Наземное устройство нагревает воду и подает ее под высоким давлением по длинному шлангу. Горячая вода растапливает лед при контакте, а шланг опускается по мере углубления скважины.

"Никаких шлифовальных насадок. Никакой механической резки. Результатом является широкое, чистое отверстие, которое быстро открывается", - заверили в издании.

Таинственные озера, спрятанные под льдом

Подледниковые озера настолько изолированы, что их воды выполняют роль природных капсул времени. Лишенные солнечного света и контакта с атмосферой, микроорганизмы, обитающие в них, приспособились к экстремальному давлению и почти полной темноте.

"Их химический состав фиксирует древние климатические условия. Их отложения хранят геологические истории, о которых не могут рассказать поверхностные породы. Эти среды также служат планетарными аналогами. Ученые, изучающие ледяные спутники, такие как Европа и Энцелад, где, как считается, под замерзшей корой существуют жидкие океаны, обращаются к погребенным озерам Антарктиды в поисках подсказок о том, как жизнь могла бы выжить в подобных условиях где-либо в Солнечной системе", - добавляют в публикации.

