Ученые обнаружили на дне моря загадочный 'золотой шар', который оказался чем-то необычным

Эта находка была наполнена клетками-жалами.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) выяснили, что представляет собой таинственный "золотой шар", который они обнаружили на дне моря в 2023 году. Им удалось установить, что это не инопланетное яйцо или губка, а реликт огромной глубоководной анемоны. Об этом пишет The Independent.

На глубине более 3 км экспедиция обнаружила под поверхностью вод Аляскинского залива основу вида Relicanthus daphneae. Такая золотистая основа обычно скрыта под телом животного, однако эта осталась сзади.

"Что случилось с верхней частью анемоны? Она могла погибнуть или перебраться на новое место. Мы, возможно, никогда не узнаем наверняка", - отметили в NOAA в новом видео, где подробно описаны результаты исследования.

Несмотря на то, что находка имела всего 10 см в диаметре, она была плотно прикреплена к скале. "Шар" собрали с помощью вакуумного инструмента аппарата Deep Discoverer, а затем доставили в лабораторию Смитсоновского национального музея естественной истории для дальнейшего исследования и изучения.

Ученые из NOAA Fisheries и музея проанализировали физическую структуру и ДНК шара, однако это заняло больше времени, чем они ожидали.

"Мы работаем с сотнями различных образцов, и я предполагал, что наши стандартные процедуры помогут разгадать эту загадку. Но это оказался особый случай, который требовал целенаправленных усилий и экспертных знаний нескольких различных специалистов. Это была сложная загадка, для разгадки которой потребовались знания в области морфологии, генетики, глубоководных исследований и биоинформатики", - сказал зоолог д-р Аллен Коллинз, который является директором Национальной лаборатории систематики NOAA Fisheries в музее.

Предварительное исследование "шара" показало, что он не имеет типичной анатомии животных, а представляет собой волокнистый материал со слоистой поверхностью, насыщенной клетками-жалами. Такие клетки характерны для кораллов или анемонов, а также подобные клетки были обнаружены на образце, собранном в 2021 году.

Впоследствии эти клетки были идентифицированы как спороцисты, которые встречаются только в одной группе беспозвоночных, известной как Hexacorallia.

"Ключевым фактором стало секвенирование всего генома - многоэтапный научный процесс, основанный на использовании специального оборудования и компьютера и часто применяемый для диагностики непонятных заболеваний", - объяснили в The Independent.

Секвенирование всего генома подтвердило, что ДНК принадлежала животному, а дальнейшие исследования показали, что молекулы ДНК образцов ученых были "генетически почти идентичны известному эталонному геному Relicanthus daphneae".

"Во время исследований глубин океана мы часто сталкиваемся с такими увлекательными загадками, как "золотой шар". Благодаря современным технологиям, таким как секвенирование ДНК, мы можем разгадать все больше из них. Вот почему мы продолжаем исследовать - чтобы раскрыть тайны глубин и лучше понять, как океан и его ресурсы могут способствовать экономическому росту, укреплять нашу национальную безопасность и поддерживать нашу планету", - заявил капитан Уильям Мовитт, исполняющий обязанности директора NOAA Ocean Exploration.

