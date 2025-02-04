Единственное место в Северном Ледовитом океане, где лед сохраняется круглый год, может исчезнуть быстрее, чем прогнозировалось.

Новое исследование показало, что единственное место в Арктике, где лед сохраняется круглый год - даже когда наша планета нагревается, - исчезнет быстрее, чем прогнозировалось ранее. И это может иметь последствия для всей экосистемы, пишет Science Alert.

Речь идет о "последней ледовой зоне", расположенной в Северном Ледовитом океане вблизи островов Королевы Елизаветы к северу от Гренландии и Канадского Арктического архипелага. Это последнее место, где лед сохраняется круглый год. Исследование же предположило, что этот регион и экосистема, которая от него зависит, исчезнут раньше, чем предполагалось.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла в Канаде. Они использовали модель Земли, которая является более детальной, чем симуляции, использовавшиеся в прошлом.

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Исходя из расчетов команды, центральный Северный Ледовитый океан может становиться сезонно свободным ото льда каждый год уже в 2035-м, причем последний оставшийся постоянный лед исчезнет примерно через 6-24 года после установления сезонного режима.

Предыдущие же оценки показывали, что последние остатки постоянного морского льда могут продержаться еще несколько десятилетий после того, как сезонные периоды без льда станут привычными. Новые прогнозы значительно ускоряют этот график.

Отмечается, что эти прогнозы неточны, ведь неизвестно, как быстро нагреется планета, как именно постоянный ледяной покров повлияет на сезонный ледяной покров, как тепло может переноситься вокруг Арктического региона.

Этот прогноз ученых имеет решающее значение для жизни животных, включая белых медведей и тюленей, и даже людей. Примерно четверть всех белых медведей в мире живет именно в упомянутом регионе или вблизи него. Также этот регион используют коренные народы для охоты.

"Сейчас эта территория явно находится в страшной опасности - еще одно среди многих предупреждений об опасности бездействия по изменению климата", - отмечают исследователи.

Как сообщал ранее УНИАН, под горами Сьерра-Невада в Калифорнии отслаивается земная кора. Впрочем, это не опасно, утверждают ученые. Вероятно, это именно тот процесс, в результате которого образовались континенты.

Новое исследование свидетельствует, что этот процесс происходит прямо сейчас под Сьерра-Невадой. Под южной частью горного хребта литосфера - верхняя часть земной мантии и часть коры - уже отслоилась и погрузилась в более глубокую мантию. Литосфера под центральной частью гор сейчас шелушится, и процесс еще не дошел до северного края горного хребта.

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