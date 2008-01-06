Новый владелец LiveJournal не намерен вводить цензуру блогов

Новый владелец всемирно известного интернет-сервиса (известного в России как "Живой журнал", или ЖЖ), российский бизнесмен Александр Мамут заявляет, что цензура блогов не входит в его планы.

"Всегда есть люди, которые чрезмерно беспокоятся. Я не враг сам себе, чтобы купить, а потом пойти и испортить LiveJournal", - сказал Мамут в интервью британской газете "Санди телеграф", которое стало первым большим выступлением бизнесмена в прессе после приобретения им в декабре 2007 года всего интернет-сервиса LiveJournal.

"Для некоторых людей беспокойство является образом жизни, они так живут. Это типичное заблуждение блоггеров, что ими интересуются спецслужбы", - добавил Мамут.

По его словам, цензура не является прибыльным и интересным делом, и у него в любом случае, нет ресурсов для ее осуществления.

47-летний бизнесмен намерен сохранить существующие принципы политкорректности LiveJournal, однако планирует использовать интернет-сервис как площадку для других сфер своего бизнеса, соблюдая баланс между интересами сообщества блоггеров и своими бизнес-интересами.

Сам Мамут признался, что у него нет личной странички в ЖЖ. По его мнению, "блоготворчество" - удел тех, кто не может молчать либо же действительно может рассказать что-то интересное. Сам бизнесмен не относит себя ни к одной из этих категорий.

"Санди телеграф" отмечает, что в отличие от многих других российских олигархов, Александр Мамут создал свое состояние не на природных ресурсах или приватизации бывших госпредприятий, а главным образом на развитии банковской, страховой и издательской сферы. Ему принадлежат компании, издающие и продающие книги, радиостанция, журнал, ресторан, он вкладывает деньги в моду и кино.

При этом на Лондонской фондовой бирже торгуются акции принадлежащей Мамуту металлургической компании Oriel Resourses, а сам он владеет домом в лондонском районе Кенсингтон и средиземноморской яхтой. Журнал "Форбс" оценил его состояние в 950 миллионов долларов.

"Я не считаю себя олигархом, - говорит Мамут. - На данном этапе жизни мне действительно интересно делать бизнес, где есть элемент творчества. Конечно, вы не можете вести бизнес без денег, но я в бизнесе не только из-за денег. Я хочу быть вовлеченным во что-то эмоционально, для удовлетворения своего любопытства".

В начале декабря 2007 года было официально объявлено, что принадлежащая Мамуту российская компания "СУП", которая до этого год управляла русскоязычным сегментом LiveJournal, за неназванную сумму приобрела у американской компании Six Apart весь интернет-сервис.

"СУП" специально создал зарегистрированную в США компанию LiveJournal, Inc., которая будет управлять сервисом LiveJournal по всему миру, отмечается в пресс-релизе. Компания будет базироваться в Сан-Франциско и регулироваться американским законодательством.

РИА "Новости"