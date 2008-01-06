”American Airlines” оборудует пассажирские самолеты системой ПРО

Американская авиакомпания "American Airlines" хочет с целью тестирования оснастить свои пассажирские самолеты системами противоракетной обороны. По данным USA Today, в апреле такие системы будут иметь на борту три Boeing 767.

При необходимости они смогут защитить себя от возможных террористических нападений.

Как сообщается, британская лазерная система позволит своевременно уничтожать ракеты, приближающиеся к самолетам. Авиакомпания заявила, что в ходе выполнения регулярных рейсов тестирование проводиться не будет и противотеррористические действия не будут отрабатываться.