В Израиле создали систему предупреждения столкновений для беспилотников

О новой разработке сообщает Engadget, передает N+1.

Система состоит из радара,сканирующего пространство во всех направлениях на расстоянии 200 метров от беспилотника и программного обеспечения, с помощью которого дрон уклоняется от препятствий. Если радар зафиксирует поблизости объект больше метра в длину, система автоматически уводит летательный аппарат от препятствия. Рабочая частота радара - 24 гигагерца.

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Сейчас беспилотникам позволяют избегать препятствий решения, которые используют видеокамеры. Их недостатки в том, что во-первых, такие устройства используют слишком много энергии и быстро сажают батарею, и во-вторых, во время сканирования снижается скорость полета.

Разработчики Arbe Robotics заявляют, что преимущество их системы в том, что она тратит только 5% батареи и скорость полета при сканировании не теряется.

Когда планируется серийный выпуск устройства, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" протестировала новый вид доставки посылок весом до 3 кг - с помощью дронов.