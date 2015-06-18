Ученые выяснили причину популярности видеороликов с участием котов

По их данным, только в 2014 году на YouTube было размещено 2 млн видео про котов, число просмотров в сумме составило 26 млрд, пишет "Моя планета". Автор исследования Джессика Мирик из медиашколы Университета Индианы провела масштабный опрос среди 7 тыс. человек, расспросив их о чувствах и эмоциях, которые они испытывают до и после просмотра подобных клипов. На основании анализа полученных данных Джессика Мирик сделала вывод, что ролики про котов обладают терапевтическим эффектом: их просмотр улучшает настроение, люди чувствуют прилив сил и вдохновения, в то же время уходят негативные эмоции - снижается уровень стресса, проходит тревога и злость.

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Джессика Мирик утверждает, что видеоролики про котов будят в людях добрые чувства и позитивно сказываются на настроении, даже если человек находится на рабочем месте. Отвлечение от работы будет кратковременным, зато принесет сотруднику пользу, считает ученая. Она отмечает, что большинство людей смотрят "кошачье видео" непреднамеренно: оно попадается случайно при поиске на YouTube, что неудивительно, учитывая, что 45% пользователей этого канала, публикующие домашние клипы про животных, размещают ролики именно про котов. Некоторые коты уже стали знаменитостями и обзавелись собственными каналами на YouTube. Как сообщает издание The Huffington Post, первый "кошачий" канал появился в 2005 году, его основатель и хозяин кота - Стив Чен.

"Некоторые могут подумать, что онлайн-видео кошек - недостаточно серьезная тема для научных исследований, но факт состоит в том, что это одно из самых популярных направлений в интернете сегодня, - говорит Джессика Мирик. - Если мы хотим лучше понять влияние, которое интернет оказывает на нас как на личностей и на общество в целом, то исследователи больше не могут игнорировать интернет-кошек".