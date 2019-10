Call of Duty для смартфонов уже скачали 20 миллионов человек

Компания Activision совместно со студией Tencent выпустила Call of Duty: Mobile - free-to-play шутер от первого лица, созданный специально для мобильных устройств. Игра уже доступна для IOS и Android.

Call of Duty: Mobile предоставляет игрокам полноценные режимы сетевой игры, а также новый опыт “Королевской Битвы”. Важной особенностью стало то, что впервые в одной игре фанаты могут выбрать любимые карты, режимы, знаковых персонажей и вооружения из предыдущих частей франшизы, включая Modern Warfare и Black Ops.

В первые сутки с момента запуска Call of Duty: Mobile сервера игры не справлялись с нагрузкой, о чем свидетельствуют комментарии игроков, которые скачав игру не могли ее запустить. Однако вскоре компания исправила ситуацию. В целом же, по данным аналитиков из Sensor Tower всего за 48 часов с момента релиза игру скачали 20 млн пользователей, а благодаря микротранзакциям разрабочики успели заработать $2 млн.

В ближайшем будущем Activision обещает выпустить дополнительный бесплатный контент для Call of Duty: Mobile, включая новые сезонные обновления, игровые режимы, снаряжение и предметы для кастомизации. На данный момент в игре проходит первое глобальное мероприятие под названием Lighting up the World. Его суть заключается в том, что чем больше фанатов будет играть, тем больше бесплатных наград, включая расцветки камуфляжа для целого ряда предметов, будут доступны всем пользователям. Отслеживать глобальный прогресс наград можно в разделе “События”.