Дороги и укрытия на Марсе смогут построить с помощью 3D-принтера - СМИ

Песок Марса может послужить строительным материалом для возведения исследовательских баз. Это станет возможным в случае, если окажутся успешными эксперименты, проводимые в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама), сообщает ТАСС.

"Там проводят эксперименты с 3D-принтером, который должен изготовлять конструкции для герметически закрытых и устойчивых к воздействию радиации укрытий, - сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. - Рабочим материалом для этого должен стать песок, который сейчас носит ветром по поверхности Марса".

Специалисты в Хантсвилле, по данным газеты, уже начали попытки изготовить с помощью принтера сегменты полусферических конструкций из материала, имитирующего по составу марсианский песок.

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"И если астронавты достигнут Марса, - отмечает газета. - то они, возможно, выживут в пути, благодаря пицце, изготовленной с помощью продовольственного 3D-принтера для долговременных космических полетов. Сейчас такой прибор разрабатывается исследователями в штате Техас".

Первая проба 3D-принтеров в условиях микрогравитации уже состоялась в декабре прошлого года, когда американский астронавт Барри Уилмор на борту МКС получил с Земли компьютерную программу, с помощью которой экспериментальный принтер за три часа "напечатал" торцевую отвертку, используя разогретый пластик. Таким образом было изготовлено в общей сложности 25 различных предметов, сейчас они доставлены на Землю и в ближайшие дни специалисты НАСА тщательно изучат их, обращая внимание в том числе и на то, как слиплись в условиях микрогравитации накладывавшиеся последовательно 7-миллиметровые слои пластика.

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"В теории, модернизированные принтеры можно будет в будущем доставлять к месту исследований еще до того, как туда прибудут люди, - отмечает газета. - Они создадут посадочные площадки, дороги и укрытия. Они, возможно, даже смогут изготовлять рабочие копии самих себя или же самоконструирующихся роботов. Самовоспроизводящийся 3D-принтер, который будет производить новые, улучшенные копии, сейчас разрабатывают в британском университете Бата".

Тем временем Европейское космическое агентство рассматривает возможности создания лунной базы с использованием элементов, изготовленных на 3D-принтерах. В ходе недавних испытаний, сообщила газета The Wall Street Journal, из вещества, имитирующего по составу лунную пыль с добавкой окиси магния были изготовлены элементы строительной конструкции длиной около шести метров и весом полторы тонны.