Астронавты МКС напечатали гаечный ключ с помощью 3D-принтера

Астронавты на Международной космической станции (МКС) на 3D-принтере напечатали гаечный ключ. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Данный инструмент — первый, который астронавтам удалось создать при помощи 3D-принтера на борту МКС. Ранее, 25 ноября 2014 года, на космической станции была напечатана лицевая панель экструдера печатающей головки самого принтера. Пластина из белой пластмассы размером 7,6 на 3,8 сантиметра стала первой деталью, созданной за пределами Земли.

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Схему торцевого ключа на МКС отправили по электронной почте с Земли по просьбе астронавта Барри Уилмора. Как сообщают космические путешественники, ранее им приходилось ждать до месяца перед тем, как они могли получить нужные им инструменты.

3D-принтер на МКС попал в сентябре 2014 года, 17 ноября была завершена его установка, а с 25 ноября началась пробная печать. Печатная машина от НАСА создана на контрактной основе стартапом Made In Space, основанным в 2010-м.