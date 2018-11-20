В Помпеях найдена хорошо сохранившаяся эротическая фреска "Леда и лебедь"

Недавно археологи рядом с фреской "Леда и лебедь" обнаружили еще одну эротическую фреску, изображающую древнегреческого бога плодородия Приапа.

Археологи в Помпеях обнаружили хорошо сохранившуюся эротическую фреску, изображающую сюжет совокупления дочери этолийского царя Леды с принявшим вид лебедя Зевсом.

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Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов в центре города, передает Би-би-си.

Древнеримский город Помпеи, руины которого находятся недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.

Фреска была обнаружена на раскопках V района Помпей на главной улице города.

Согласно мифу о Леде и лебеде, Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею. В результате Леда зачала четырех детей - от Зевса и от своего супруга Тиндарея. От союза с Зевсом на свет появились Елена и Поллидевк, а от союза с Тиндареем - Клитемнестра и Кастор.

"Взгляд Леды направлен на каждого, кто входит в спальню. Она смотрит на входяшего с ярковыраженной чувственностью. Этим эта фреска и исключительна", - прокомментировал руководитель археологического парка Помпеев Массимо Осанна.

Соблазнение лебедем Леды было одним из излюбленных сюжетов античных художников, особый интерес к этому мифу также проявили живописцы эпохи Ренессанса. Свои картины этому мифу посвятили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тинторетто и многие другие художники.

Подлинники картин "Леда и лебедь" кисти Леонардо да Винчи и Микеланджело утеряны, однако в галереях сохранились копии их работ.

Античному сюжету о спартанской царице и Зевсе посвящено и стихотворение "Леда и лебедь" ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса.

Недавно археологи рядом с фреской "Леда и лебедь" обнаружили еще одну эротическую фреску, изображающую древнегреческого бога плодородия Приапа. Однако фреска, изображающая Приапа, сохранилась гораздо хуже.

Как сообщал УНИАН, итальянские археологи обнаружили настенную надпись в Помпеях, которая ставит под сомнение привычную всем датировку дня гибели города в результате извержения вулкана. Историки привыкли считать, что извержение вулкана Везувий случилось 24 августа 79 года н.э. Найденная надпись гласит, что до ноябрьских календ по старому римскому календарю остается 16 дней. В современном летоисчислении это означает, что запись сделана 17 октября. Археологи предположили, что наиболее вероятной датой извержения может быть 24 октября.

Руины Помпей обнаружил в конце XVI века архитектор Доменико Фонтана во время прокладки канала от реки Сарно. Строители тогда обнаружили часть городской стены. Раскопки начались только в 1748 году, однако тогда считали, что это руины города Стабии. В настоящее время около 20-25% территории Помпей не раскопано.