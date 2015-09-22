В Помпеях найдено нетронутое доисторическое захоронение

Ученые предполагают, что гробница принадлежит малоизученной культуре самнитов, которые жили в этом регионе до римлян, передает N+1. В гробнице были обнаружены женский скелет, а также несколько глиняных сосудов.

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Предположительно, в них содержались косметика, вода и вино. По мнению археологов, захоронение было достаточно богатым, что подчеркивает статус женщины. Исследователи отмечают, что гробница была найдена нетронутой, что свидетельствует о том, что римляне решили оставить ее в покое, а в 79 году после извержения Везувия погребение оказалось "запечатанным" под слоем пепла вместе с остальным городом.

Ученые надеются, что найденная могила окажется не единственной находкой доисторической эпохи.

Несмотря на то, что раскопки в Помпеях принесли огромное множество римских артефактов, очень мало остается известно о быте и культуре этого города в более ранние периоды. Самниты населяли центральную Италию как минимум с IV века до нашей эры. Они сражались за власть над Аппенинским полуостровом с этрусками, а позднее и с римлянами. Эти события известны как самнитские войны, продлившиеся в общей сложности с 343 по 290 год до нашей эры.