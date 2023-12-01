Были просчитаны альтернативные пути объезда и осуществлен подрыв.

В Бурятии снова взорвался поезд с топливом. Об этом УНИАН сообщили информированные источники, отметив, что это своеобразная железнодорожная "Чернобаевка" для оккупантов.

Название взято от населенного пункта на Херсонщине, где российские военные, оккупировав его и высадившись на местный аэродром, теряли много раз из-за ударов Вооруженных сил Украины вертолеты, технику и живую силу.

Источник отмечает, что россияне дважды попали в ловушку СБУ на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали - взорвался еще один поезд с топливом. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали, которую враг использует и для военной логистики.

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"Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северном туннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост". Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщил источник.

По данным российских телеграмм-каналов, от взрыва загорелось 6 цистерн. Для тушения пожара россияне задействовали даже пожарный поезд. В настоящее время Служба безопасности Украины не комментировала эту ситуацию.

Удары по оккупантам: последние новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время СБУ провела несколько спецопераций в России и оккупированных территориях.

В частности,12 августа военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск недалеко от Евпатории. Тогда 17 дронов отработали по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам, нанеся им потери.

В конце октября было покушение на предателя Олега Царева. Это была спецоперация Службы безопасности Украины, поскольку он не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев.

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