В Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Покушение на предателя Олега Царева - это спецоперация Службы безопасности Украины, он находится в критическом состоянии. Об этом УНИАН сообщили информированные источники. Так, собеседник агентства подтвердил, что покушение на Царева – это спецоперация Службы безопасности Украины.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - отмечает источник.

В то же время детали спецоперации не разглашаются. Сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Кроме того, по оперативной информации, состояние Царева – критическое. Врачи ведут борьбу за его жизнь, но "есть большой шанс, что он отправится на концерт Кобзона".

Покушение на Царева - детали

Как известно, утром сегодня, 27 октября, российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном Крыму, в Ялте, произошло нападение на Царева. Это случилось в санатории, где он жил.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию о покушении на Царева, заметив, что "такая информация есть".

"Что касается Царева, здесь можно только его цитату привести: "Что?". Что тут сказать. Не будем пока мы тщательно комментировать-слишком много чести ему. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за его состоянием здоровья, но, конечно, наблюдаем", - заметил Юсов.

Он добавил, что тогда, когда появится информация о "температуре тела менее 36,6", то обязательно будет соответствующее сообщение.

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