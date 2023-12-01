"Хлопок" назвали диверсией и начали расследовать теракт.

В России уже заговорили о диверсии в Северномойском тоннеле в Бурятии. Якобы открыто уголовное дело по статье "теракт".

"30 ноября неизвестные взорвали грузовой склад на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение. Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление - бригада закрепила поезд и покинула тоннель", - пишет российский пропагандистский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в результате взрыва 16 цистерн выгорело, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов невозможна из-за повреждения рельс, а также разлива топлива.

Также российские СМИ сообщили о подрыве еще одного состава в этом же районе - четыре цистерны из состава выгорели, а еще две повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь в 150 квадратных метров.

Взрыв в Северомуйском тоннеле - что известно

В ночь на 30 ноября взрыв прогремел на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова в Бурятии. Отмечается, что подрыв - успешная спецоперация СБУ.

В тот же день в РФ подтвердили инцидент в Северномуйском тоннеле. При этом ропагандисты назвали причиной инцидента "замыкание кабельной сети".

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