Путин хочет результат еще выше, чем было в прошлый раз.

В Кремле состоялось совещание "внутриполитического блока", на котором обсудили подготовку к президентским выборам 2024 года. Как рассказали изданию РБК осведомленные источники, власть намерена получить результаты не ниже, чем в прошлый раз.

Участники совещания исходили из того, что выборы пройдут в срок, о чем ранее говорил Владимир Путин.

"Обсуждалось пожелание — результат кандидата от власти, как и явка, должен быть выше, чем в 2018 году", – рассказал один из собеседников издания.

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Базовый сценарий подготовки к выборам предполагает, что кандидатом от власти снова будет Владимир Путин. Хотя сам он пока публично не заявлял о планах участвовать в очередных выборах.

При этом Кремль рассчитывает, что жители оккупированных территорий Украины обеспечат дополнительные голоса.

"Поддержка Путина на "новых территориях" высока. (...) Люди, которые голосовали за присоединение к России, с огромной долей вероятности проголосуют на президентских выборах за Владимира Путина", – говорят источники.

Издание напоминает, что на выборах 2018 года Путин якобы получил 76,7% голосов при явке 67,5%.

Выборы президента России 2024 года

Согласно российскому законодательству очередные выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года. Формальное решение о дате выборов примет Совет Федерации РФ за 90-100 дней до даты самих выборов.

Чтобы Путин мог и дальше баллотироваться на пост президента, в 2020 году в России состоялось так называемое "обнуление" его президентских сроков. Т.е. по закону в РФ теперь считается, что у Путина еще не было ни одного президентского срока, поэтому конституционное ограничение на два срока его не касается.

Многие эксперты полагают, что Путин потеряет власть не в ходе выборов, а из-за военного поражения в Украине. Так, по словам бывшего главы Генштаба Британии Ричарда Даннатта, Украина проведет успешное контрнаступление весной-летом, что поставит Путина под удар со стороны его окружения.

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