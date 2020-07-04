В России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Путина

Всего Коституцию РФ внесено 206 поправок.

В России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Читайте такжеThe Economist: Фальшивый референдум Путина доказал, что он утратил легитимность

Обновленный текст Конституции РФ опубликован в правительственном издании «Российская газета».

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Также в Основном Законе появилось упоминание о Боге, а в разделе о семейных ценностях указано, что брак – это союз исключительно «мужчины и женщины».

Отдельным блоком изменений стало сохранение культурного и исторического наследия России, а также защита суверенитета и территориальной целостности. Так, согласно ст. 67 Конституции, действия по отчуждению части российской территории, а также подобные призывы не допускаются. В первую очередь речь идет об оккупированном Крыме.

Кроме того, Основной Закон гарантирует поддержку соотечественникам за рубежом и защиту их прав.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram