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В России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Путина

14:37, 04 июля 2020
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

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Обновленный текст Конституции РФ опубликован в правительственном издании «Российская газета».

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Также в Основном Законе появилось упоминание о Боге, а в разделе о семейных ценностях указано, что брак – это союз исключительно «мужчины и женщины».

Отдельным блоком изменений стало сохранение культурного и исторического наследия России, а также защита суверенитета и территориальной целостности. Так, согласно ст. 67 Конституции, действия по отчуждению части российской территории, а также подобные призывы не допускаются. В первую очередь речь идет об оккупированном Крыме.

Кроме того, Основной Закон гарантирует поддержку соотечественникам за рубежом и защиту их прав.

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