Он считает, что ВСУ пойдут в контрнаступление в конце весны - начале лета.

Если ВСУ осуществят успешное контрнаступление, то президента РФ Владимира Путина могут выгнать из Кремля, а его армия развалится.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Британии генерал Ричард Даннатт в эфире Sky News. Он уверен, что контрнаступление украинцы проведут в конце весны - начале лета. Это возможно при правильном планировании и продолжении поставок оборудования и боеприпасов со стороны союзников.

По словам генерала, в таком случае в этом году есть реальный шанс достичь решающего результата на поле боя. В частности, несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках по оккупационной армии на очень растянутом фронте, могут сломать моральный дух интервентов и хребет российскому войску.

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"Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно везде на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они подумают, что проиграли, они проиграли", - объяснил Даннатт.

По его мнению, Запад сделал недостаточно для того, чтобы война РФ против Украины завершилась в этом году. В то же время он отмечает, что российские генералы, которые недовольны развитием событий, могут выгнать Путина из Кремля.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выгонят из Кремля", - сказал генерал.

Однако он не может спрогнозировать, кто заменит российского президента. Даннатт добавил, что больше всего недовольны в РФ на данный момент - высший генералитет.

Контрнаступление ВСУ-что известно

Глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, что решающая битва в украинско-российской войне состоится этой весной.

По данным СМИ, военные ВСУ уже провели штабные учения, на которых отрепетировали предстоящее контрнаступление на фронте.

Как пишет The New York Times, эксперты не верят в возможность успешно наступать на Донбассе, зато удар на юге (Мелитополь или Бердянск) может стать успешным и принесет очень значимые результаты.

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