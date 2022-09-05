17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента.

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что Путин не допустит президентских выборов в РФ в 2024 году, инициировав в стране введение военного положения.

Гармаш дал интервью для Obozrevatel.

"Я думаю, пока Путин жив, все вопросы будет решать он, поскольку сегодня вся силовая структура замкнута на нем. Никакие "партии мира" (в Кремле - УНИАН) и другие не в состоянии что-то изменить, пока он жив и дееспособен.

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К сожалению, у Путина нет вариантов. В 2024 году у него выборы, возможно, последние в его жизни. Ему очень хочется прийти к этим выборам победителем, чтобы получить хороший результат, который останется в истории. Если он не получает этого результата на поле битвы – присоединения территорий – а он такого результата, я надеюсь, не получит – то у него не останется другого варианта, чтобы как можно дольше затягивать конфликт.

Для этого он может ввести военное положение в 2024 году, всеобщую мобилизацию и так вообще избежать выборов. Их просто не будет. Нужно понимать, что все идет к этому. Это будет обусловлено желанием этого человека оставаться у власти", - сказал Гармаш.

Отметим, что 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента. А 31 марта того же года в Украине состоятся тоже выборы президента.

Напомним, что 5 сентября появилась информация, что четыре генерала уволены из армии рашистов.

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