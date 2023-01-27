Вертолет принадлежит специальному летному отряду "Россия".

В российском аэропорту Внуково (Московская область) потерпел крушение вертолет Ми-8, компания которого обычно занималась перевозкой высших чинов РФ.

По данным российских СМИ, вертолет совершил жесткое приземление и повредил свои лопасти при посадке. При этом источники сообщают, что вследствие инцидента есть пострадавшие.

Среди причин крушения рассматривается версия ошибки пилотирования.

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Вертолет находится в собственности специального летного отряда "Россия", который занимался перевозкой лидера РФ Владимира Путина.

В управделами президента России уже прокомментировали инцидент для СМИ, уточнив, что причиной крушения стало повреждение рулевого винта до взлета. Говорят, что пострадавших нет.

Катастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и еще несколько человек.

В результате крушения погибли 14 человек – пилоты и пассажиры вертолета, а также несколько человек на земле. На данный момент причина катастрофы не установлена.

Однако известно, что вертолетом ГСЧС управлял опытный экипаж в составе бортмеханика Ивана Касьянова, командира воздушного судна Александра Василенко и пилота Константина Коваленко.

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