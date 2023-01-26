Песков заявил, что украинский президент "давно перестал быть возможным оппонентом" для главы РФ.

В Кремле резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что ему не интересно разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков резко раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "сам давно перестал быть возможным оппонентом" для главы РФ.

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне" — обвинил Зеленского Песков.

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Переговоры Зеленского с Путиным

Как сообщал УНИАН, Зеленский ранее заявил, что не заинтересован во встрече с Путиным и переговорах о мире с ним, так как тот для него - никто.

"Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", - подчеркнул украинский лидер.

Еще в октябре прошлого года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Путиным.

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