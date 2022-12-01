Впрочем, она призвала "давить и давить", чтобы Украина сама просила о мире.

Российские пропагандисты внезапно задумались о последствиях, которые ждут их персонально после того, как Украина освободит свои территории и победит в войне, которую развязал диктаторский режим Владимира Путина.

В эфире одной из программ топ-пропагандистка Ольга Скабеева вдруг осознала, что после поражения в Украине Россию ждут репарации, изоляция, а каждого, кто поддерживал войну и способствовал преступному режиму Путина, придется отвечать за свои поступки.

"Мы не допускаем, даже вслух не произносим, но, если вдруг что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу, то претензии выдвинут всем без исключения, независимо от того, находятся ли они в пределах РФ, или за пределами РФ. Просто, тех, кто за пределами, сразу арестуют, независимо от того, являются ли они пособниками путинского режима, или просто рядом проходили. Виновными будем все", - истерично заявила Скабеева.

Видео дня

Именно поэтому она видит единственный выход из ситуации - продолжать бомбить Украину, потому что на кону существование РФ и жизнь каждого ее гражданина".

"Чтобы без Гаагских трибуналов, открытий уголовных дел, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо давить и жать, чтобы они обращались к нам для перемирия или установления мира", - заявила Скабеева.

Война с Россией: главные новости

24 февраля Россия полномасштабно вторглась в Украину без объявления войны. Роспропаганда назвала это "специальной военной операцией". Термин "война" в РФ запрещено использовать.

Украина на законодательном уровне отказалась идти на переговоры с Путиным хотя Россия просила о переговорах.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк решительно заявил, что Киев будет договариваться с Кремлем только на своих условиях. Одним из таких условий Подоляк назвал полный вывод российских войск с территории Украины.

Также были слухи о том, что якобы Белый дом просит Украину быть открытой к переговорному процессу со страной-террористом.

Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров возразил факт, что Кремль просил переговоров с Киевом. В то же время он отметил, что Россия "готова слушать" другую сторону.

Вас также могут заинтересовать новости: