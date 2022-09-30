Глава государства заявил, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, Украина будет вести диалог с другим президентом России.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

Президент заявил, что сегодня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Видео дня

В частности, Зеленский сказал, что были приняты следующие решения:

"Первое – только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пойдем этим путем", – подчеркнул Зеленский.

"Второе – Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно", – заявил Зеленский.

Как сказал Зеленский, президент России Владимир Путин "не знает, что такое достоинство и честность".

"Поэтому мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России", – подчеркнул Зеленский.

Путин аннексировал новые территории Украины

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.