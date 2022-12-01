По словам Лаврова, Россия якобы не стремится добиться переговоров, чтобы "заморозить войну".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает факт, что Кремль просил переговоров с Киевом. В то же время он отметил, что Россия "готова слушать" другую сторону.

"Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - сказал Лавров для "РИА Новости".

Дипломат заявил, что ему "и смешно, и неприятно", когда Россию "обвиняют", что она "постоянно просит о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, чтобы собрать новые силы для ведения войны".

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По словам Лаврова, Россия якобы не стремится добиться переговоров, чтобы "заморозить войну".

"Люди врут, врут откровенно, что мы якобы просим переговоров", - добавил Лавров.

Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова удивила, когда заявила, что Россия готова к переговорам с "учетом ситуации на текущий момент". Это заявление было на фоне сдачи Россией Херсона.

Переговоры с Россией

Украина на законодательном уровне отказалась идти на переговоры с Путиным.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк решительно заявил, что Киев будет договариваться с Кремлем только на своих условиях. Одним из таких условий Подоляк назвал полный вывод российских войск с территории Украины.

Также были слухи о том, что якобы Белый дом просит Украину быть открытой к переговорному процессу со страной-террористом.