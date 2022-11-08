Освобождение какой-то из оккупированных территорий добавит Украине на переговорах бонусов.

Позиция Украины на переговорах с Россией не вопрос Херсона, Луганска или Донецка.

Как заявил в интервью "Радио Свобода" Михаил Подоляк, территория Украины - это вся территория, включая оккупированные районы. На де-юре территории Украины пророссийский анклав существовать не может: "Потому что это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров".

В то же время Подоляк отметил, что освобождение какой-то из оккупированных территорий добавит Украине на переговорах бонусов. Однако Киев будет настаивать на полном выводе войск оккупантов.

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"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск или Донецк, или часть запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: мы предлагаем вам в течение 72-х или 96-ти часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое (мы, опять же, возвращаемся) – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого любой переговорный процесс", - отметил Подоляк.

Переговоры с Россией

Как писало издание "The Wall Street Journal", советник Байдена Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет неофициальные переговоры с людьми Путина - Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым, во время которых Вашингтон предостерегает Москву от применения ядерного оружия.

В Белом доме впоследствии отметили, что "оставляют за собой право говорить с Россией о снижении рисков на высшем уровне".

Вслед за приездом в Зеленский Салливан в американской прессе появилась информация, что США якобы просят Украину показать открытость к переговорам.

В то же время представители администрации Байдена неоднократно подчеркивали, что Украина сама будет решать, когда садиться с Москвой за стол переговоров, а Вашингтон будет пытаться укрепить позицию Украины путем отвоеванных территорий.

Итальянская газета "Republica" накануне писала, что США якобы видят перспективу переговоров с Россией после деоккупации Херсона.

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